Москва, , 09:27 — REGNUM

После неровной динамики в течение дня 9 июля Brent все же смогла подрасти по итогам торгов вторника, отвоевав отметку $64 за баррель. На утренней сессии котировки продолжают укрепляться, приблизившись к уровню $65 на фоне осторожного оптимизма азиатских инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Локальным фактором поддержки для фьючерсов послужила отраслевая статистика из Штатов. Согласно еженедельному отчету API, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились четвертую неделю подряд, причем падение составило 8,1 млн баррелей, гораздо масштабнее прогнозов», — отметил эксперт.

Этот фактор помог котировкам абстрагироваться от неутешительных данных из Китая. В июне цены производителей оказались во флэте из-за ослабления мирового спроса. Показатель стал минимальным с августа 2016 года. При этом потребительские цены выросли до 15-месячного максимума, что несколько сгладило негатив от слабого PPI. В любом случае такие цифры не способствуют проявлению оптимизма в сырьевом сегменте, и разве что надежды на дополнительные стимулы удерживают цены от падения.

«В краткосрочной перспективе Brent вряд ли совершит пробой уровня $65 ввиду общей осторожности участников рынка перед выступлением Пауэлла и публикацией протокола ФРС. Есть опасения, что в свете недавнего сильного отчета по занятости риторика регулятора окажется не такой голубиной, как ожидалось ранее. В этом случае могут пострадать все рисковые активы, включая нефть», — считает Николаев.

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