Владикавказ, , 09:21 — REGNUM

В трех районах Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали длительное отсутствие дождей и установившаяся из-за этого засуха. Режим ЧС объявлен на территориях Моздокского района, а также частично в Кировском и Правобережном районах. Об этом 9 июля на заседании правительства сообщил первый вице-премьер Ахсарбек Сабаткоев.

Он проинформировал, что в настоящее время зафиксирована гибель урожая на площади более 77 тыс. гектаров. Больше других пострадал Моздокский район. Здесь посевы уничтожены на площади более 52 тыс. га. В Кировском районе пострадали от засухи 17 тыс. га, в Правобережном — 7 тыс. га.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим ЧС из-за гибели посевов на полях, произошедшей в результате чрезмерно сухой зимы и повышенной температуры воздуха, ввели власти Чечни. В марте 2019 года был объявлен режим чрезвычайной ситуации на территории 13 районов республики.

Из-за сухой погоды раньше обычного началась уборка зерновых в Карачаево-Черкесии.

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