Пусан, Южная Корея, , 09:25 — REGNUM

В южнокорейской городе Пусан открылся первый магазин американской сети ресторанов быстрого питания Shake Shack. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей SPC Group.

«До конца года мы планируем открыть 9 точек Shake Shack по всему Пусану», — сообщили представители компании.

Shake Shack — американская сеть ресторанов быстрого питания, базирующаяся в Нью-Йорке и основанная в 2001 году. На сегодняшний день заведения Shake Shack открыты в 16 странах мира, включая Великобританию, Японию и ОАЭ.

Известно, что первая точка Shake Shack площадью 321 кв.м. открылась на первом этаже Samjung Tower, расположенном в районе Пусанджин-гу.

Кроме того, интерьер заведения украшен работами всемирно известного британского художника Джулиана Опи.