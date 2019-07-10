Магадан, Магаданская область, 10 июля 2019, 09:22 — REGNUM
О состоянии колымских дорог и важных стратегических объектах Магаданской области говорили в Благовещенске Амурской области на совещании Совета безопасности РФ с участием секретаря Совбеза Дмитрия Патрушева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В своём докладе один из участников совещания губернатор Колымы Сергей Носов акцентировал внимание на состоянии дорог региона.
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В соцсетях магаданцы уточняют:
«Не совсем честно выразился — не до асфальта, а до обычной дороги ох как далеко, направление есть и то хорошо».
Как сообщало ИА REGNUM, Носов ранее говорил, что в 2019 году регион получит больше федеральных средств на ремонт и строительство дорог, чем в 2018-м.
«Для характеристики ненормативного состояния колымских дорог подходит только ненормативная лексика», — отмечал губернатор.
206 млн рублей область получила в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».