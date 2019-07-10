Магадан, Магаданская область, , 09:22 — REGNUM

О состоянии колымских дорог и важных стратегических объектах Магаданской области говорили в Благовещенске Амурской области на совещании Совета безопасности РФ с участием секретаря Совбеза Дмитрия Патрушева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В своём докладе один из участников совещания губернатор Колымы Сергей Носов акцентировал внимание на состоянии дорог региона.

Сергей Носов «Колымская трасса требует реконструкции. В первую очередь необходимо расширить узкие, аварийные участки дороги, установить ограждения на прижимах. Об асфальтировании пока речь не идёт. До асфальта ещё очень и очень далеко. Но вот тут уже не отвертишься, потому что даже грунтовые дороги должны быть выполнены в том профиле, в котором должны быть».

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В соцсетях магаданцы уточняют:

«Не совсем честно выразился — не до асфальта, а до обычной дороги ох как далеко, направление есть и то хорошо».

Как сообщало ИА REGNUM, Носов ранее говорил, что в 2019 году регион получит больше федеральных средств на ремонт и строительство дорог, чем в 2018-м.

«Для характеристики ненормативного состояния колымских дорог подходит только ненормативная лексика», — отмечал губернатор.

206 млн рублей область получила в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».