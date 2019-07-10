Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 10 июля на официальной церемонии открытия второго дня Глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019 рассказал об опыте промышленного региона в решении вопросов сохранения целостности окружающей среды.

По словам губернатора, для Свердловской области тема саммита, связанная с внедрением природоподобных технологий, способным восстановить нарушенный баланс между биосферой и техносферой, имеет особое значение.

«Мы стремимся к сокращению негативного производственного воздействия на окружающую среду. Совместно с представителями бизнеса, науки, экспертным и гражданским сообществом мы ведем поиск инновационных решений, прорывных технологий, не наносящих урон окружающей среде. У нас создан Центр фундаментальных биотехнологий, занимающийся моделированием физиологических процессов», — сказал Евгений Куйвашев.

Он добавил, что Свердловская область активно участвует в реализации национального проекта «Наука». Сегодня в регионе создаются внедренческие центры и Научно-образовательный центр мирового уровня, которые будут специализироваться на разработке новых решений, в том числе и в сфере природоподобных технологий.

Евгений Куйвашев поблагодарил организаторов саммита «за мудрое решение выбрать Свердловскую область местом проведения столь значимого и представительного форума, выносящего на широкое экспертное обсуждение наиболее актуальные проблемы современности».