Пермь, , 09:01 — REGNUM

Пермский край в начале июля получил из федеральной собственности два земельных участка. Они предназначены для строительства промышленного и технологического парков, сообщают СМИ.

Один участок площадью 96,745 тыс. квадратных метров находится в селе Фролы. На площадке планируется строительство промышленного парка.

Второй участок расположен в Перми. Его площадь — 102 тыс. квадратных метров. В краевой столице планируют создать технопарк, в котором разместятся производственные компании, логистические центры, промышленные объекты, научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры и выставочные площадки.

Земля передана в рамках агентских полномочий госкомпании «Дом.РФ» по операциям с объектами федеральной недвижимости.