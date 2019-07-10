Аддис-Абеба, , 09:02 — REGNUM

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сообщил о планах создать по меньшей мере три миллиона рабочих мест в стране, передает ВВС Africa.

Он объявил об этом на презентации бюджета на 2019−2020 финансовый год в парламенте, который утвердил план расходов.

По его словам, большая часть средств на следующий год будет использована для ремонта дорог и электростанций. Эксперты рассчитывают, что эти расходы положительно скажутся на экономическом росте страны, экономика которой уже является одной из самых быстрорастущих в Африке. Это, в свою очередь, вызовет увеличение числа рабочих мест, сообщил премьер-министр.

Ахмед добавил, что правительство Эфиопии планирует привлечь 75% от общих расходов в размере 13,4 млрд долларов за счет налогов.