Анкара, , 09:50 — REGNUM

Турция может столкнуться с серьезными проблемами, если Центральный банк (ЦБ) страны не будет полностью «реконструирован» после увольнения его главы Мурата Четинкая. Об этом, как передает Haberturk, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета, возвращаясь из поездки в Боснию и Герцеговину.

По его словам, Четинкая принимал решения, за которые была заплачена высокая цена, и он не вызывал доверия в рыночной сфере.

«Самое главное, что он не внушал доверия в рыночной сфере. Его коммуникации были неудовлетворительными», — сказал Эрдоган.

«Центральный банк является самым важным элементом финансовой основы экономики, — отметил глава государства. — Если мы не откорректируем его полностью, если мы не поставим его на прочную основу, мы можем столкнуться с серьезными проблемами».

Напомним, указом президента Турции от 6 июля Четинкая был освобожден от занимаемой должности.