Якутск, , 08:59 — REGNUM

Шагающий экскаватор ЭШ 20−90 С, стоимостью 1 млрд рублей, введён в круглосуточную эксплуатацию на предприятии «Эльгауголь» в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Читайте также: Якутская «Эльгауголь» наращивает объемы

«Экскаватор способен отгружать свыше 3 млн кубометров горной массы в год. Новая техника позволяет значительно увеличить объёмы вскрышных работ. Машина произведена на «Уралмашзаводе» по спецзаказу. Это самый мощный драглайн в линейке экскаваторов этого завода. Длина стрелы машины составляет 90 метров, а емкость ковша — 20 кубометров. Новая техника способна работать в самых тяжелых горно-геологических и климатических условиях при температуре воздуха до минус 40 °С», — пояснили в пресс-службе.

Информационно-диагностическая система позволяет машинисту контролировать производительность техники, расход электроэнергии, температуру подшипников и другие параметры работы.

«Запуск шагающего экскаватора — историческое событие для компании, это даст нам возможность применять более дешёвую бестранспортную систему разработки. Машина была собрана в рекордно короткие сроки, что позволит уже в ближайшее время увеличить объем вскрышных работ для выполнения производственных показателей», — отметил управляющий директор ООО «Эльгауголь» Иван Цепков.

Как сообщало ИА REGNUM, Эльга — крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля, запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн по стандарту JORC.