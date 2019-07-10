Москва, , 08:43 — REGNUM

В парках Москвы для детей начнут проводить уроки предпринимательства. Занятия будут проходить в восьми столичных парках, сообщается на портале мэра Москвы.

Бесплатные занятия для детей от шести до 17 лет будут проводить по выходным дням. Получить азы предпрнимательства можно будет в парке Победы на Поклонной горе, в парке «Кузьминки», саду имени Баумана и др.

Детям в игровой форме объяснят, как придумывать идеи и создавать бизнес-проекты, зачем нужно изучать рынок, что такое стартовый капитал. Занятия скорее будут напоминать квесты, чем школьные уроки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне в четырёх парках Москвы стартовал проект «Мастерские полезных каникул».

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