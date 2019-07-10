Ульяновск, , 08:41 — REGNUM

В Ульяновской области после вмешательства прокурора проведено лесоустройство на площади более 230 тыс. га. Данные работы не проводились более десяти лет, для устранения нарушения закона прокурор обратился в суд, сообщает Генпрокуратура России.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что на территории Николаевского, Барышского, Ульяновского лесничеств в нарушение требований закона более 10 лет не проводились мероприятия по лесоустройству. Для устранения нарушений природоохранный прокурор внёс представление министру сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области. Так как нарушения не были устранены, прокурор обратился в суд, который удовлетворил требования.

«На министерство возложена обязанность провести лесоустройство. Во исполнение решения суда в Барышском, Николаевском и Ульяновском лесничествах министерством заключен государственный контракт на сумму более 25 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, проведено лесоустройство на общей площади более 230 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области суд обязал минприроды провести лесоустройство на территории 10 участковых лесничеств на общей площади более 900 га, где подобные работы не проводились почти 40 лет.

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Напомним, в Ульяновской области — 19 лесничеств. В отчёте министерства природы региона за 2018 год отмечалось, что за последние три года на территории Ульяновской области «впервые за текущие 10 лет» проводятся работы по лесоустройству. Так, в 2016 году проведены работы на общей площади 175 тыс. га, в 2017 году на площади 232 тыс. га, в 2018 году проведено лесоустройство на площади 282 тыс. га. В 2019 году планируется проведение лесоустройства на площади около 100 тыс. га, что составит более 75% лесного фонда.

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