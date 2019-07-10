Сеул, , 09:08 — REGNUM

В южнокорейской провинции Чолла-Пукто завершили вакцинацию домашнего скота от ящура. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в общей сложности было вакцинировано 750 тыс. коров, 1,29 млн свиней, 99 тыс. козлов и 2 тыс. оленей.

Уровень антител к данному заболеванию составил 98,4% у крупнорогатого скота, 92,4% у свиней и 90,6% у козлов.

Известно, что пять свиноферм были оштрафованы на сумму 5,8 млн вон (~$4900) за низкий уровень антител у животных.

«Нам необходимо вакцинировать животных, чтобы избежать возникновения ящура в данном регионе», — сообщили представители Отдела по защите животных провинции Чолла-Пукто.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.