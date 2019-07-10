Москва, , 08:36 — REGNUM

Повышение акцизов на тихие и игристые вина с 2020 года, которое предлагает ввести правительство РФ, может привести к росту цен на импортное вино. А вот на стоимости российских вин, производимых из местного винограда, такая мера не отразится. Стоимость этой продукции не изменится. Такое мнение высказал президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович.

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«Если этот документ будет материализован, принят и так далее, то произойдет повышение цен на импортное вино и вино, которое производится из виноматериала, привезенного из других стран и разлитого в России», — приводит RNS слова эксперта.

Попович отметил, что законопроект позволит создать разные условия для производителей импортного алкоголя и российских компаний. Он пояснил, что документом предполагается ещё и введение акциза на виноград. Однако для тех предприятий, которые производят тихое, игристое вино и коньяк из российского винограда, будет возможность сделать налоговый вычет.

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«Этот налоговый вычет компенсирует это увеличение. В финале акциз для вина, игристых вин и коньяка, произведенных в России, должен стать даже меньше, чем он есть сейчас», — добавил глава Союза виноградарей и виноделов.

Напомним, ранее газета «Ведомости» сообщила о разработке правительством РФ законопроекта о значительном повышении ставок акцизов на вино с 2020 года. В частности, в случае одобрения законопроекта акцизы на тихие вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля за литр, на игристые вина — с 36 до 40 рублей.