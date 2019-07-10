Москва, , 08:42 — REGNUM

Ввоз иномарок в РФ за пять первых месяцев 2019 года вырос на 0,5% и составил 116,5 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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С января по май 2019 года в Россию было импортировано легковых машин на общую сумму около 3,16 млрд долларов.

Причём в мае, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в Россию было импортировано 26,8 тыс. легковых автомобилей на сумму 704,3 млн долларов.

Рост наблюдается и в импорте грузовых машин. Так, за пять месяцев 2019 года он увеличился на 30,3% и составил 10,9 тыс. авто. Суммарная стоимость ввозимых машин составила 828,8 млн долларов.

Что касается экспорта отечественных легковых машин, то за пять месяцев 2019 года он увеличился почти на треть (+29,6%) и составил 44,6 тыс. машин на общую сумму 611,3 млн долларов. Экспорт же грузовых машин за отчётный период вырос на 5,9% и составил 5,2 тыс. машин на 127,9 млн долларов.

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