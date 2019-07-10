Сан-Хосе, США, , 08:26 — REGNUM

Известная транснациональная компания Cisco планирует приобрести производителя оптического сетевого оборудования Acacia Communications. Сумма сделки может составить $2,6 млрд. Об этом 9 июля сообщил сайт телеканала CNBC.

Ожидается, что организации закроют сделку во второй половине 2020 года. Отраслевые аналитики обратили внимание на то, что после этой новости цена акций Acacia Communications выросла более чем на 35%, значение показателя капитализации компании сейчас приближается к $2 млрд. По мнению экспертов это приобретение расширит портфель предлагаемых Cisco оптичеcких систем.

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Напомним, в августе 2018 года Cisco объявила о своём желании приобрести компанию Duo Security, специализирующуюся на проблемах кибербезопасности облачной среды, за $2,35 млрд. В декабре 2018 года она сообщила о намерении приобрести производителя полупроводников Luxtera за $660 млн.

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