Чебоксары, , 08:22 — REGNUM

В Чувашии планируют бороться с нелегальными маршрутчиками, установив ряд запретов. Речь идёт о лимите остановок на автовокзалах, автостанциях, остановочных пунктах, площадях населенных пунктов, включая парковки. Соответствующий проект вынесен на публичное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минтранс разработал ведомственный приказ «Об установлении мест на территориях муниципальных образований Чувашской Республики, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трёх раз в течение одного месяца запрещается, и порядка согласования отправления транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, из установленных мест отправления более трёх раз в течение одного месяца (в том числе основания для отказа в согласовании)».

«Данный проект приказа разработан в целях нормативного регулирования по пресечению нелегальных регулярных перевозок пассажиров под видом заказных, которые осуществляются с повышенным риском для пассажиров, и устранения недобросовестной конкуренции в отношении легальных перевозчиков», — говорится в документе.

Согласно проекту приказа, так называемым «заказным» маршрутам предлагается запретить более трёх раз в месяц использовать в качестве площадок для отправления автовокзалы, автостанции, остановочные пункты и прилегающих к ним территории, которые определены для межмуниципальных и межрегиональных автобусных перевозок.

Также под запрет могут попасть площади населенных пунктов (включая парковки), в том числе площадь перед зданием аэропорта в Чебоксарах, площади у спортивных сооружений и общественных зданий. Чиновники также предлагают запретить «заказным» автобусам использовать улицы, проезды и автомобильные дороги, «по которым проходят межмуниципальные и межрегиональные маршруты регулярных перевозок, включая остановочные пункты маршрутов». Под запрет могут попасть также площадки для отстоя и разворота автобусов, расположенные на начальных и конечных остановочных пунктах общественного транспорта.