Нижний Новгород, , 08:18 — REGNUM

При проверке Нижегородского политехнического колледжа им. Героя Советского Союза А.П. Руднева аудиторы обнаружили многочисленные нарушения — от необоснованного премирования студентов, оказания помощи отдельным студентам по несколько раз до неэффективных трат, недочётов при госзакупках. Контроль-счётная палата Нижегородской области проверила соблюдение бюджетного законодательства ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж им. Героя Советского Союза А.П. Руднева» за 2018 год и январь-апрель 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общий объём проверенных средств — 86 999,1 тыс. рублей, а с нарушением и недостатками из них были использованы 7,8%, то есть 6 759,9 тыс. рублей. Проверка проводилась по предложению нижегородского правительства. Она показала, что при составлении отчёта о выполнении госуслуги по реализации образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена в колледже был завышен показатель — за счёт включения в него студентов, находящихся в академическом отпуске.

Субсидии на стипендии также расходовались с нарушениями. Так, в 2018 году размер государственной академической и соцстипендий увеличен не был, а 35 студентам академическая и 63 студентам повышенная стипендии были назначены «в нарушение действующих нормативно-правовых актов и несоблюдением установленных сроков и периодов при их назначении». Аудиторы обнаружили также, что некоторых студентов премировали необоснованно, а отдельным студентам оказывалась материальная помощь два и более раз. В 2018 году в колледже недоплатили, а в некоторых случаях не выплатили ежегодное пособие детям-сиротам на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.

Неэффективно использовалось и имущество колледжа: «отремонтированные в общежитии душевые не используются проживающими с сентября 2018 года в связи с протечкой воды на нижние этажи», оборудование по контролю за доступом в учебный корпус не используется длительное время, также как и кровати для общежития.

В сфере закупочной деятельности нарушались сроки оплаты по контрактам, не проводилась экспертиза поставленного оборудования, с подрядчиков не всегда требовали устранить недостатки в гарантийный период.

Нарушения выявили и при ведении бухгалтерского учёта, в частности, обнаружено «100% искажение показателей по отдельным строкам бухгалтерской отчётности».

Материалы проверки направлены в прокуратуру Нижегородской области для принятия решения.

Напомним, в бюджет Нижегородской области в конце июня 2019 года были внесены очередные поправки, в том числе увеличены расходы на сферу образования. В целом областной бюджет на сегодня имеет следующие параметры: доходы — до 171,5 млрд рублей, расходы — 182,4 млрд рублей.