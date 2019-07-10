Варшава, , 08:18 — REGNUM

Вторая нитка Поморского нефтепровода пройдет по территории Польши от порта на Балтийском море в центр страны. Строительством займется PERN — польский оператор нефтепровода «Дружба», заявил журналистам глава компании Игорь Василевский.

Нефтепровод Prokhmao.ru

Он пояснил, что загрязнение «Дружбы» некачественной нефтью, вызвавшее приостановку поставок, подтвердило планы по строительству резервуаров для нефти и топлива, а также строительству второй нитки Поморского нефтепровода. Второй трубопровод позволит углубить диверсификацию и полностью разделить нефть разных сортов.

Трубопровод протяженностью 240 км, как ожидается, построят через пять лет. Затраты оценены в 1,2 млрд злотых (около $300 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в магистральный нефтепровод «Дружба» попала нефть, загрязненная хлорорганическими соединениями, из-за чего Польша и Украина приостановили прием сырья. Прокачку нефти польский оператор PERN возобновил 9 июня.

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