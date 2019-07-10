Луга, , 08:24 — REGNUM

Международная некоммерческая организация по оказанию помощи Plan Korea завершила строительство медицинского центра в Сенегале в рамках проекта по улучшению здоровья матери и ребенка. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

По их словам, строительные работы проходили при поддержке Корейского агенства по международному сотрудничеству.

Известно, что на церемонии завершения строительства присутствовали представитель Корейского агенства по международному сотрудничеству в Сенегале, губернатор города Луга, глава Plan International Senegal и местные жители.

Цель данного проекта — улучить качество предоставляемых услуг по охране здоровья матери и ребенка в трех районах города Луга.

«Мы надеемся, что граждане Сенегала смогут получить надлежащую медицинскую помощь. Мы продолжим решать региональные проблемы здравоохранения в развивающихся странах с целью улучить качество жизни и здоровья жителей», — сообщили представители Plan Korea.