Москва, , 07:52 — REGNUM

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Медведев и пенсионная реформа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Позицию, касающуюся государственной программы Российской Федерации «Развитие пенсионной системы», исключить», — говорится в документе.

Отметим, что на портале госпрограмм ее статус значится как «находится в стадии разработки».

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В свою очередь в Министерстве труда заявили, что все ключевые вопросы совершенствования пенсионной системы урегулированы Стратегией долгосрочного развития пенсионной системы, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аппарат Госдумы проводит тендер на анализ модели развития и правового регулирования зарубежных пенсионных систем, в том числе Франции, Германии, Италии, Польши и Бразилии, для использования зарубежного опыта в России.

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