Сеул, , 07:55 — REGNUM

В июне 2019 года иностранные инвесторы приобрели на рынке Южной Кореи акции компаний на рекордную сумму. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в июне иностранные инвесторы выкупили акции на сумму $4,78 млрд, что является самой большой суммой с января 2018 года. Известно, что иностранные инвесторы продолжают скупать акции южнокорейских компаний на протяжении пяти месяцев подряд.

Инвестиции в облигации увеличились до $4,56 млрд, в фонды — до $220 млн. Кроме того, обменный курс вона-доллар увеличится на 27,3 вон (~$0,023), до 1$ — 1182 вон.

В результате ослабления торгового конфликта между США и Китаем кредитный дефолтный своп упал на 2 п. п. до 33 п. п.

Во втором квартале 2019 года среднесуточные валютные операции составили $26,54 млрд, что на $370 млн больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Кредитный дефолтный своп — финансовый своп, предназначенный для страхования от невыполнения контрагентом финансовых обязательств.