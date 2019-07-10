Нур-Султан, , 07:48 — REGNUM

Объем денежных переводов внутри Казахстана по итогам января-мая 2019 года составил 15,6 млрд тенге ($40,5 млн), что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 10 июля сообщает агентство Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период количество операций сократилось на 45,4%, до 71,4 тыс. При этом средний чек одной операции уменьшился на 9,7%, до 218,5 тыс. тенге ($568). Жители республики в качестве системы денежных переводов чаще всего используют «Золотую корону» — 6,9 млрд тенге ($18 млн) или 44% от общего объема денежных переводов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 из Казахстана за рубеж отправили 227,6 млрд тенге ($598 млн по курсу на 2 июня), что на 7,4% больше, чем годом ранее. Наибольший объем денежных переводов приходится на Россию, Узбекистан и Турцию.

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