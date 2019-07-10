Сингапур, , 08:33 — REGNUM

Британский миллиардер Джеймс Дайсон приобрел самый дорогой пентхаус Сингапура. Об этом в среду, 10 июля, сообщает агентство Reuters.

Трехэтажный пентхаус Wallich Residence с бассейном, стоимость которого оценивается в $73,44 млн, расположен в самом центре финансового квартала столицы.

Отмечается, что в январе текущего года Дайсон объявил о переводе своего головного офиса из Великобритании в Сингапур.

«Учитывая решение о размещении штаб-квартиры в Сингапуре и ведения бизнеса в регионе, конечно, Джеймс Дайсон приобрел там недвижимость», — сказал представитель Дайсона.