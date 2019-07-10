Якутск, , 07:39 — REGNUM

Якутский ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» подписал меморандум о взаимопонимании с одной из старейших торговых палат Турции — Торговой палатой Стамбула на X Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге. Меморандум улучшит налаживание торгово-экономических отношений, привлечение потенциальных инвесторов в республику, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв Корпорации развития Дальнего Востока.

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Подписанный документ активизирует торгово-экономические отношения, привлечёт инвесторов в Якутию и укрепит сотрудничество между действующими резидентами ТОР «ИП «Кангалассы» и бизнесменами Стамбула.

В рамках ранее достигнутых договоренностей с Торговой палатой Стамбула и Комитетом ювелиров Торговой палаты компания «Сэйбиэм», ведущая реализацию инвестиционного проекта по созданию в ТОР «ИП «Кангалассы» ювелирно-гранильного кластера, подписала долгосрочный контракта на поставку бриллиантов турецкой компании «Hoshanli Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonum Sirketi».

В этом году партнёром ИННОПРОМ-2019 стала Турецкая Республика — страна с одной из самых быстроразвивающихся экономик среди стран «Большой двадцатки» и один из главных внешнеторговых партнёров России. Торговая палата Стамбула, основанная в 1882 году, является одной из наиболее эффективных и влиятельных организаций в развитии бизнеса Турции. В настоящий момент Торговая палата представляет порядка 400 тыс. компаний, которые работают в разных сферах бизнеса.

Как пояснили в Корпорации развития Дальнего Востока, на сегодняшний день по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы» инвестиционную деятельность ведут 16 резидентов с проектами на общую сумму 2,3 млрд рублей и планами создать 353 рабочих места. ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» является дочерней компанией АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Как сообщало ИА REGNUM, министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк прибыл на выставку ИННОПРОМ, проходящую 8−11 июля 2019 года в Екатеринбурге.

Во время визита запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком и министром промышленности РФ Денисом Мантуровым.