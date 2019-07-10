Нур-Султан, , 07:25 — REGNUM

Производство сахара в Казахстане по итогам января-мая 2019 года составило 91,1 тыс. тонн, что на 45,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 10 июля сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Сахар

В Джамбульской области производство сахара сократилось на 48,7%, до 67,2 тыс. тонн. Столь значительное падение производства связано с прекращением деятельности нескольких заводов ТОО «Центральноазиатская сахарная корпорация».

По итогам первых четырех месяцев 2019 года экспорт сахара сократился на 93,5%, до 3,2 тыс. тонн, импорт — на 13,6%, до 60,5 тыс. тонн. По итогам июня розничные цены на сахар в республике составили 240,3 тенге ($0,62) за 1 кг, что на 7,7% больше, чем годом ранее.

Напомним, в 2021 году в Джамбульской области Казахстана планируют запустить сахарный завод. Стоимость проекта составляет 80 млрд тенге ($208 млн). Еще одно производство стоимостью 180 млрд тенге ($468 млн) планируют запустить в Павлодарской области.

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