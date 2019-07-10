Екатеринбург, , 06:50 — REGNUM

Создание научно-образовательных центров будет драйвером развития региональной экономики. Об этом на встрече со студентами и аспирантами УрФУ заявил президент России Владимир Путин.

Вопрос задал доцент физико-технологического института Сергей Звонарёв, который поинтересовался, получится ли у НОЦ стать в итоге драйвером, который позволит ускорить процессы внедрения технологий. Владимир Путин на это пояснил, что образование, наука и промышленность как раз и объединяются с тем, чтобы внедрять разработки молодых учёных эффективнее. Отметим, вопрос по поводу внедрения разработок в промышленность на встрече тоже звучал, так что проблема для учёных актуальна.

Владимир Путин пояснил, что сейчас зачастую наука что-то генерирует, образование в свою очередь генерирует людей, а при помощи этих людей затем появляются разработки. Но промышленность об это не знает и производственники предпочитают всё закупать по импорту. Создание НОЦов позволит решить эту проблему.

«Цель создания научно-образовательных центров как раз и заключается в том, чтобы объединить науку, образование и производство в один комплекс. Чтобы люди понимали, что ожидает промышленность, а промышленность знала, что генерирует наука и образование. Я очень рассчитываю, что эти 15 центров, которые заработают в ближайшее время придут к такому эффекту», — отметил Владимир Путин.