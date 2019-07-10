Курган, , 06:25 — REGNUM

Курганская область стала одним из пилотных регионов страны, продукцию которых будет продвигать на электронных площадках АО «Российский экспортный центр». Врио губернатора Вадим Шумков подписал с генеральным директором компании Андреем Слепневым соглашение 9 июля 2019 года на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019.

Помогать предпринимателям стать участниками проекта будет областной Центр поддержки экспорта. АО «Российский экспортный центр» окажет содействие в продвижении товаров и услуг курганских экспортно-ориентированных компаний на зарубежные рынки посредством каналов электронной торговли.

АО «Российский экспортный центр» — это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий экспортёрам России широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

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