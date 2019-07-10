Курган, , 06:19 — REGNUM

На полях ИННОПРОМ-2019 прошли финальные переговоры о реализации инвестпроектов в территориях социально-экономического развития (ТОСЭР) Курганской области главы Зауралья Вадима Шумкова с руководством агропромышленной компании ООО «А1 АГРО ГРУПП». Договорённости станут импульсом для развития целого ряда предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«А1 АГРО ГРУПП» реализует на ТОСЭР «Катайск» два проекта, в перспективе — третий, на ТОСЭР «Варгаши». Компания выкупила Катайский молочный завод, который находился в сложном финансовом состоянии. В планах предприятия — увеличение объемов производства молочной продукции в четыре раза и создание новых рабочих мест. Кроме того, рассматриваются варианты производства твёрдых сыров.

Второй проект предусматривает создание в Катайске нового комбикормового завода на базе действующего элеватора. Третий проект «А1 АГРО ГРУПП» в Зауралье — это завод по производству рапсового масла на ТОСЭР «Варгаши».

Директор департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян отметил, что основным залогом привлечения инвестора в регион стали льготные условия, созданные на территориях опережающего социально-экономического развития.

Кроме того, в ходе переговоров глава Зауралья Вадим Шумков и директор ООО «А1 АГРО ГРУПП» Евгений Зимон обсудили вопросы развития мясного скотоводства в Курганской области.

ООО «А1 АГРО ГРУПП» является одним из ведущих предприятий агропромышленного комплекса Урала и Западной Сибири. ООО «А1 АГРО ГРУПП» занимается молочным и племенным животноводством, переработкой молока, выращиванием и переработкой сельскохозяйственных культур, производством и реализацией кормов и кормовых добавок, семян, удобрений.

Читайте ранее в этом сюжете: Акцент на туризм: Югра принимает участие в юбилейной выставке «Иннопром»