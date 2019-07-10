Москва, , 04:09 — REGNUM

Падение продаж на фармрынке России в первые пять месяцев 2019 г. составило 3,7% — по сравнению с предыдущим годом, пишет газета «Известия».

Уточняется, что в этот период в 2019 году в России было продано лекарственных препаратов на 415 млрд рублей, или 2,1 млрд упаковок. Падение отмечается первый раз с 2015 г.

Комментируя эти данные, гендиректор предоставившей их компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что к концу года падение фармрнка в финансах может дойти до четырёх процентов.

«Ситуация изменится, если в конце года будет высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом, но таких всплесков не наблюдается уже несколько лет», — сказал Шуляк.

По мнении экспертов, существенным фактором падения продаж медикаментов в России является снижение покупательской способности людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июня участники совещания по вопросам внедрения маркировки в Министерстве промышленности и торговли РФ констатировали, что введение обязательной маркировки всех медикаментов отразится сделает их дороже — в среднем на 80 копеек.

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