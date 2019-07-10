Москва, , 02:22 — REGNUM

Число отстранённых от полётов пилотов в России за год составило 425, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на канале «Эфир».

По словам Куренного, нарушения выявлены в ходе прокурорских проверок. Распространённая причина отстранения — ненадлежащий уровень подготовки пилотов.

Отмечается, что по итогам проверки прекратилась работа двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 лётных свидетельств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Верховный суд обратились пилоты гражданской авиации, лишённые Росавиацией права осуществлять полёты.

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