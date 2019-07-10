Москва, , 01:25 — REGNUM

Поездку за рулём на форум моногородов, который состоится в Тольятти (Самарская область) на будущей неделе, планирует российский министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом он сообщил в Instagrm.

«Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти», — написал Орешкин.

По данным пресс-службы министра, в Тольятти он намерен поехать на Lada Xray.

Напомним, кроссовер Lada Xray производится в Тольятти с декабря 2015 года. В середине июня с конвейера АвтоВАЗа сошёл 100-тысячный экземпляр этой марки.

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