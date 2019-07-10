Вашингтон, , 00:44 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп возмутился удовлетворенностью Индии от введения пошлин на импорт американских товаров. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Индия уже долгое время упивается успехом от введения пошлин на американские товары. Это больше не приемлемо!» — заявил он.

Ранее Индия повысила пошлины на 28 американских товаров после решения Соединенных Штатов отменить беспошлинный ввоз ряда индийских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент США Дональд Трамп потребовал от Индии отменить «ответные» пошлины, введенные ранее индийскими властями на ряд американских товаров. По его словам, Индия долгое время устанавливала очень высокие пошлины на американский импорт, что считается недопустимым.

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