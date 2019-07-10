Ижевск, , 00:20 — REGNUM

На фоне неутихающего резонанса глава Удмуртии Александр Бречалов посчитал, что необходимо ответить жителям республики на все вопросы, возникающе в связи с планами по перепрофилированию объекта УХО (уничтожение химического оружия) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности. Он заверил, что в результате опасные отходы будут перерабатываться в соли, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, очищенный металл, пластик, стекло.

Все переработанные материалы будут максимально возвращаться в хозяйственный оборот.

«Неутилизируемые остатки будут размещаться на специализированных полигонах», — пишет глава региона на своей странице в социальной сети. Он уверяет, что закрытая инфраструктура объекта полностью исключает риски попадания вредных веществ в окружающую среду. Деятельность комплекса будет контролироваться Ростехнадзором, Росприроднадзором, ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) России, МЧС России.

Бречалов обещает, что из-за рубежа отходы в Удмуртии не повезут. В Камбарке будут перерабатывать отходы наиболее удачно расположенных с точки зрения логистики предприятий республики.

«Прием радиоактивных отходов исключен. Мощностей для работы с радиоактивными отходами в настоящее время в Российской Федерации достаточно. В качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов с целью недопущения попадания радиоактивных веществ на предприятие. Данные о радиационном фоне будут в открытом доступе», — также пишет Бречалов.

По его словам, в настоящее время в России действуют около 100 предприятий аналогичного профиля, они могут переработать лишь не более 1,5% от ежегодно вырабатываемого объема опасных отходов.

«Сейчас об отходах I и II классов опасности и их объемах предприятия отчитываются в заявительном порядке, тем самым экономя на утилизации. В итоге они могут отправиться как на полигон, так и на несанкционированную свалку. Тем временем, в крупных городах Германии действует 29 подобных заводов, в Финляндии — 8, в Южной Корее — 2. Такие же заводы есть в Швеции, Дании, Японии и Израиле. Большая часть из них расположена в границах городов и на них созданы максимальные условия для защиты окружающей среды и здоровья населения. Ни на одном из посещенных объектов инцидентов или аварий не случалось», — привёл примеры глава Удмуртии.

Также он заверил, что общественные обсуждения будут проводиться не только после разработки проекта перепрофилирования комплекса, но и на этапе его подготовки. Проект обязательно пройдет не только государственную экологическую экспертизу, но и общественную экологическую экспертизу. При перепрофилировании объекта «Камбарка» будет создана общественная рабочая группа с привлечением научного экспертного сообщества для наблюдения и оценки проводимой работы, а также для контроля за соблюдением экологической безопасности при эксплуатации объекта

«В целом мы ожидаем улучшения экологической ситуации в связи со значительным сокращением объемов полигонного размещения промышленных, опасных отходов и количества несанкционированных свалок с высокотоксичными отходами», — заключил глава Удмуртии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории объекта УХО в Камбарке к 2023 году планируется построить производственно-технический комплекс по переработке отходов I и II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы) «Камбарка» мощностью 50 тыс. тонн в год. Предельная стоимость строительства оценивается в 5,117 млрд рублей. Проектирование комплекса начнется уже в 2019 году.

Заказчиком перепрофилирования объекта является госкорпорация «Росатом», строительством нового объекта будет заниматься ФГУП «РосРАО».

Сырьем для переработки могут стать отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.

Между тем, многие жители республики откровенно опасаются организации в непосредственной близости к крупным населенным пунктам объекта переработки опасных отходов. Против проектирования комплекса в Удмуртии уже прошло несколько митингов. Причём их участниками стали не только жители городов республики — Ижевска, Сарапула, Воткинска и самой Камбарки, но и приезжие из Нефтекамска (Башкирия), Нижнекамска (Татария), Чайковского (Пермский край).

При этом в башкирском Нефтекамске даже будет создана рабочая группа по мониторингу ситуации в Камбарке. Жители Башкирии боятся, что новый объект может повлиять на экологическую ситуацию в Нефтекамске, который находится в 20 км.

Аналогичными опасениями и протестами обрастает вопрос перепрофилирования комплексов в посёлке Мирном (Кировская область), посёлке Горном (Саратовская область), городе Щучье (Курганская область). Кировские активисты даже собирают подписи против комплекса переработки, который называют «полигоном смерти».