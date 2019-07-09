Казань, , 23:38 — REGNUM

Дефицита мёда в Татарии в 2019 году не будет, однако падение производства в связи с массовой гибелью пчёл ожидается. Об этом заявил генеральный директор ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства республики Татарстан» Фаиз Динмухаметов.

По его словам, в прошлом году пчеловоды республики получили около 7 тыс. тонн мёда, в этом году будет собрано не менее 6 тыс. тонн, сообщил он изданию Интерфакс-Поволжье. Таким образом, производство мёда может снизиться на 14,3%.

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При этом он отметил, что опасный для пчёл период не закончился.

«Сейчас только июль, до начала уборки еще 1,5−2 месяца, сейчас пойдут обрабатывать гербицидами», — полагает глава управления. Он добавил, что также будут обрабатываться и посевы озимых.

Однако, считает Динмухаметов, заметного роста цен на мёд опасаться не стоит.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, из открытых источников известно, что годовая численность пчелосемей в Татарии — 220−250 тыс., и гибель около 3 тыс., как оценивают ситуацию в управлении пчеловодства, — это много, ведь некоторые сельчане живут только за счёт пасеки.

Причём в республике наиболее пострадавшими считается Заинский район, где мор затронул семь населённых пунктов. Также гибель пчёл фиксируется в Актанышском, Высокогорском, Мамадышском, Мензелинском, Зеленодольском и Сабинском районах.

В конце июня было обнародовано открытое письмо в адрес Минсельхоза РФ с просьбой принять законодательные меры, чтобы «остановить массовую травлю пчёл». Проблема особенно актуальна в регионах Поволжья. Массовый мор наблюдался не только в Татарии, но и в Пензенской, Саратовской областях, Удмуртии, Башкирии и Марий Эл. Жалобы поступали и от пчеловодов Алтая, Ростовской, Тамбовской, Воронежской, Курской областей, Подмосковья.

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В большинстве случаев, точнее, все пчеловоды причиной гибели насекомых называют обработку рапсовых полей, особенно привлекательных для пчёл, ядохимикатами.