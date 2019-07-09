Челябинск, , 23:38 — REGNUM

Проверяющие органы не имеют претензий к торговой сети «Красной и Белое» после состоявшихся 9 июля проверок в её магазинах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

«Проверка закончилась, всё было в рамках рабочего времени, претензий к нам нет у проверяющих», — сказал представитель компании.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня днём стало известно, что правоохранительные органы и налоговая инспекция проводят проверку в офисе компании «Красное и Белое» в Челябинске. Сообщалось, что целью проверки было выявление деловых связей торговой сети с одним из контрагентов.

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