Вашингтон, , 21:53 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало свои рейтинги российского банка «Русский стандарт». Об этом говорится в распространённом 9 июля пресс-релизе агентства.

Как отмечается, решение об отзыве рейтингов принято Moody's «по собственным причинам делового характера». На момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги кредитной организации имели позитивный прогноз.

В пресс-службе «Русского стандарта» заявили ТАСС, что контракт с Moody's был прекращён ещё в декабре 2015 года и с тех пор агентство рейтинговало банк бесплатно по собственной инициативе на основе публичной информации банка.

Отмечается, что после ухода с долговых рынков «Русский стандарт» провёл переоценку своих потребностей в поддержании рейтингов с учётом рыночной и макроэкономической ситуации и на сегодняшний день имеет рейтинговый контракт только с S&P Global Rating.