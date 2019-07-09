Нур-Султан, 9 июля 2019, 20:15 — REGNUM
Суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB+/A2» присвоен Казахстану международным исламским рейтинговым агентством (IIRA), сообщили в пресс-службе Международного финансового центра «Астана».
Рейтинг присвоен в иностранной валюте по международной шкале. IIRA также присвоило рейтинг по национальной шкале — «AAA (kz)/A1+(kz)» со стабильным прогнозом.
Отметим, буквами ВВВ+ обозначается долгосрочный рейтинг, при котором обязательства имеют качество ниже среднего. Краткосрочный рейтинг А-2 обозначает обязательства выше среднего качества. Рейтинг показывает кредитоспособность субъекта.
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