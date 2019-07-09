Екатеринбург, 9 июля 2019, 19:43 — REGNUM
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина. В беседе с одним из студентов — медалистом олимпиады «Я — профессионал» Романом Яговитиным — глава государства пообещал попросить ГК «Росатом» изучить изобретение молодого ученого. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей».
В олимпиаде сезона 2018/2019 Роман Яговитин завоевал золотую медаль по направлению «Химия» и серебряную — по направлению «Физическая химия и катализ». Молодой человек рассказал Владимиру Путину, что со второго курса занимается научной работой на кафедре физической химии, и его работа связана с получением и изучением физико-химических свойств сложных оксидов. По его словам, оксидные соединения находят широкое применение в конструкции топливных элементов, с помощью которых можно снабжать энергией удаленные территории России, но также использовать их в качестве электроснабжения исследовательских экспедиций в Арктике.
Роман рассказал Президенту о двух проблемах. Первая касается трудностей, связанных с внедрением университетских разработок в промышленность, а вторая — в насыщении российской промышленности преимущественно зарубежной продукцией.
Владимир Путин в ответ отметил, что Россия сейчас работает в этом направлении.
Роман попросил Президента привлечь представителей бизнеса, в частности, госкорпорацию «Росатом» к продвижению разработок, в том числе Уральского университета.
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