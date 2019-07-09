Екатеринбург, , 19:43 — REGNUM

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина. В беседе с одним из студентов — медалистом олимпиады «Я — профессионал» Романом Яговитиным — глава государства пообещал попросить ГК «Росатом» изучить изобретение молодого ученого. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Владимир Путин со студентами, аспирантами и преподавателями Уральского федерального университета Kremlin.ru

В олимпиаде сезона 2018/2019 Роман Яговитин завоевал золотую медаль по направлению «Химия» и серебряную — по направлению «Физическая химия и катализ». Молодой человек рассказал Владимиру Путину, что со второго курса занимается научной работой на кафедре физической химии, и его работа связана с получением и изучением физико-химических свойств сложных оксидов. По его словам, оксидные соединения находят широкое применение в конструкции топливных элементов, с помощью которых можно снабжать энергией удаленные территории России, но также использовать их в качестве электроснабжения исследовательских экспедиций в Арктике.

Роман рассказал Президенту о двух проблемах. Первая касается трудностей, связанных с внедрением университетских разработок в промышленность, а вторая — в насыщении российской промышленности преимущественно зарубежной продукцией.

«Российская наука готова предложить отечественные разработки, которые ничем не хуже зарубежных, а в большинстве случаев они могут даже их превосходить… Хотелось бы получить поддержку для университетских групп в плане внедрения наших разработок. Для решения этой проблемы я бы хотел предложить ряд мер. В первую очередь, необходимо увеличить роль государства в области производства и внедрения научных разработок. Необходимо создавать совместные проекты на стыке министерств науки, промышленности и торговли», — обратился к Президенту Роман Яговитин.

Студенты и аспиранты Уральского федерального университета Kremlin.ru

Владимир Путин в ответ отметил, что Россия сейчас работает в этом направлении.

«Мы так и пытаемся делать, вот эти научно-образовательные центры для этого создаются. Есть другие способы и схемы, по которым мы стараемся помочь внедрять наши разработки», — сказал глава государства.

Роман попросил Президента привлечь представителей бизнеса, в частности, госкорпорацию «Росатом» к продвижению разработок, в том числе Уральского университета.

«Они у нас есть. Также могу привести в пример и университеты, которые сотрудничают с нами — также разработки в данной области есть и у наших коллег», — сказал молодой человек.

«Вы считаете, что это может использовать «Росатом»? Я вам обещаю, что в ближайшее время с вами свяжется руководитель компании «Росатом» и поговорит на эту тему», — ответил на просьбу Владимир Путин.

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