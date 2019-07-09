Париж, , 19:37 — REGNUM

Власти Франции приняли решение о введении с 2020 года экологического сбора на авиабилеты. Об этом 9 июля сообщила министр по делам транспорта страныЭлизабет Борн.

Сбор предполагается распространить на все все авиарейсы, выполняемые из французских аэропортов. Исключение составят перелёты на остров Корсика и заморские территории Франции.

Размер сбора будет составлять от 1,5 до 18 евро. Власти страны рассчитывают, что данная мера будет ежегодно приносить в бюджет не менее 182 млн евро. Вырученные средства предполагается инвестировать развитие железной дороги.