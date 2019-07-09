Солнечногорск, Московская область, , 19:10 — REGNUM

Участник образовательного форума «Территория смыслов», победитель олимпиады Денис Рязанов окончил Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф.Уткина и готовится к поступлению в магистратуру. В этом году Денис стал победителем олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Управление в технических системах» и открыл для себя возможность поступить в любой технический вуз страны, используя льготы победителя олимпиады. Сейчас пока Денис определяется с выбором университета, где он продолжит обучение, он прошел отбор на смену «Россия — страна возможностей» главного молодежного форума «Территория смыслов».

Денис, в первую очередь хочется прояснить, что такое «Управление в технических системах» и почему ты решил состояться в этой профессии?

Я с детства увлекался техникой, в школе мне легко давалась физика, поэтому выбор стать инженером был для меня очевиден. В Рязанском радиотехническом университете был открыт набор на направление «Управление в технических системах», которое представляет собой междисциплинарную область знаний на стыке проектирования, программирования и менеджмента. Мне показалось очень интересным состояться не только в инженерной профессии, но иметь представление и о дизайне производственных процессов. Междисциплинарность направления — это залог востребованности его выпускников.

Учиться на инженерной специальности — трудоемкая работа: много сложных предметов, курсовые, в этом году у тебя диплом. Как при такой нагрузке ты нашел силы принять участие в олимпиаде «Я — профессионал»?

Раньше я участвовал в университетских конкурсах и конференциях — это неотъемлемая часть учебного процесса для студента, который учится не «для галочки». Про олимпиаду «Я — профессионал» нам рассказали преподавали, и стало понятно, что это очень масштабный проект: два тура, образовательные вебинары, зимние школы, а в случае победы — льготное поступление в магистратуру и стажировки. Меня привлекла именно возможность принять участие в зимней школе, я поставил себе цель пройти в финал и начал готовиться к олимпиаде.

Изучив тестовые задания, я понял, что это мой уровень, а, главное, что мне это интересно. Я спокойно прошел отборочный этап и даже набрал баллы с запасом. Затем прошел по конкурсу на профильную зимнюю школу для финалистов олимпиады, которую по моему направлению проводил Политехнический университет Петра Великого в Санкт-Петербурге. Зимняя школа мне безумно понравилась: богатая программа включала в себя интерактивные задания, работу с hard и soft skills. Российские и зарубежные спикеры, которые стоят на передовой научных разработок в моей области. На зимней школе я познакомился с ребятами со всей России, со многими из которых я общаюсь до сих пор.

Бонусы от участия в олимпиаде, на самом деле, превзошли все мои ожидания. Когда на кафедре узнали, что я съездил на олимпиаду, сразу взяли на работу. Сейчас мне предлагают бюджетные места лучшие вузы страны: питерский Политех, МИФИ, УрФУ имени Б.Н. Ельцина, Томский государственный университет. Выбор вузов просто колоссальный. Так что олимпиада — это громадный толчок вперед.

И благодаря олимпиаде ты оказался на форуме «Территория смыслов»! Программа форума очень насыщенная. Что тебя заинтересовало больше всего?

Я впервые на форуме и не перестаю удивляться тому, как здорово здесь все продумано и организовано. Классные лекции, новые знакомства и мой любимый большой теннис!

Очень интересной оказалось выступление руководителя олимпиады «Я — профессионал» Валерии Александровны Касамара. Она рассказала о том, как иностранцы видят русских. Это мотивирует посмотреть на себя другими глазами и обо многом задуматься.

Несколько ярких событий было в нашем карьерном лектории «Я — профессионал». Мне понравились ребята из Unilever, которые рассказали о востребованности soft skills на работе в крупных компаниях. Ну и, конечно, игра «Курс на Марс», где в необычном формате мы проходили тесты на уровень наших «гибких навыков». Очевидно, что современный профессионал не может конкурировать на рынке труда, обладая только узкими знаниями и компетенциями. Будущему работодателю необходимо продемонстрировать свои soft skills: умение общаться, решать нестандартные задачи, уметь планировать свое время и так далее.

А еще сейчас мы с ребятами описываем и разрабатываем собственный социальный проект, деталей которого я пока, к сожалению, не могу раскрывать. Одним словом, мне здесь очень нравится. Все динамично, мозг работает на полную катушку!

Очевидно, что победа в олимпиаде задала новый темп вашей жизни! Какие планы вы строите, чтобы не снижать драйва?

Я живу в небольшом городе и, скорее всего, буду поступать в Москву или в Санкт-Петербург. Сейчас я выбираю между НИЯУ МИФИ и питерским Политехом.

В глобальных планах на пять лет я вижу для себя два возможных варианта. Первый из них — продвинуться в предпринимательской деятельности, именно в научной среде: запустить глобальный проект, который вовлечет в науку больше специалистов. В стране и правда не хватает айтишников, хочется развить эту сферу.

Второй вариант — остаться в одном из направлений. Если поступлю в МИФИ, то это будет сфера ядерных технологий. Если Политех, то нечто другое. Возможно, работа в крупной компании, например, в Газпроме.

А если говорить о планах на ближайшее будущее, то я очень надеюсь получить приглашение на профильную стажировку как дипломант олимпиады. Готов рассмотреть любые предложения, даже, если мне предложат работодателя за сотни километров, это не будет проблемой! Практика — очень важный этап становления молодого специалиста, потому что позволяет почувствовать и по-настоящему понять свою профессию.

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