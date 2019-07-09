Екатеринбург, , 18:38 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения для молодых исследователей конкурса, подобного «Лидеры России». Об этом он заявил в ходе встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина.

В ходе диалога к главе государства обратилась Инна Насчетникова — победитель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Металлургия» в 2018 году. Она считает, что управленцами в научной сфере не могут быть обычные менеджеры, поэтому можно было бы организовать конкурс, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях.

«Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами», — отреагировал Владимир Путин.

Он заметил, что участники конкурса «Лидеры России», показавшие хорошие результаты, получают продвижение в карьере. «Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать», — заверил президент.

Напомним, Инна Насчетникова является победитель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Металлургия» в 2018 году.

В данный момент она находится в процессе поступления в магистратуру Уральского Федерального университета им. Б.Ельцина.

Сфера научных интересов: применение титановых сплавов в медицине.

В 2017 году стала лауреатом Всероссийского форума молодых ученых. В 2019 году вошла в ТОП-100 лучших выпускников УрФУ. Является многократным победителем конкурсов на получение различных стипендий, в том числе именной стипендии Президента РФ по приоритетным направлениям, стипендии Ученого Совета УрФУ и стипендии за достижения в научной деятельности.

Еще один студент Уральского Федерального университета им. Б.Н.Ельцина, Роман Яговитин — золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Химия» и серебряный медалист по направлению «Физическая химия и катализ».

Роман Яговитин учится на третьем курсе факультета «Естественных наук и математики» и активно занимается научной работой на кафедре физической и неорганической химии, и планирует остаться в магистратуре Уральского Федерального университета.

Область его научных интересов — термодинамика твердого тела и изучение свойств оксидов, поэтому в дальнейшем он хочет разрабатывать новые методы кислородной нестехиометрии и создать для этого собственную установку на основе проточного реактора, а также открыть новые свойства двойных пероксидов, которые могут быть применены в создании новых твердотельных топливных элементов. Эта область знаний неорганической химии — очень перспективное направление. У Романа есть ряд научных статей, с которыми он выступал на конференциях у себя в вузе и которые включал в выступления его научный руководитель для публикации в международных научных изданиях.

Участие в олимпиаде «Я-профессионал» оценивает положительно, после участия получил приглашения пройти стажировки в профильных компаниях.