Ставрополь, , 18:32 — REGNUM

Соглашение о сотрудничестве правительства Ставропольского края и ПАО АФК «Система» подписали 9 июля на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге, губернатор Владимир Владимиров и председатель Совета директоров компании Владимир Евтушенков. Соглашение рассчитано на пять лет. Документ предусматривает развитие сотрудничества в самых разных сферах — от сельского хозяйства до информационных технологий. В частности, речь может идти о совместной реализации проектов «Умный город», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Подписано соглашение о сотрудничестве Правительства Ставропольского края и ПАО АФК «Система» Stavkray.ru

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров «Сегодня годовой объем ВРП Ставрополья составляет более 700 миллиардов рублей, и мы ставим целью увеличить его в 2024 году до 1 триллиона рублей. У нашего края высокий потенциал для дальнейшего роста в широком спектре экономических отраслей».

Губернатор подчеркнул: за подписанным соглашением — реализация новых проектов, которые принесут пользу Ставрополью и его жителям.

Владимир Евтушенков, в свою очередь, отметил, что Ставрополье является инвестиционно привлекательным регионом, АФК «Система» и дочерние компании здесь уже работают.

Владимир Евтушенков «В рамках подписанного соглашения мы намерены наращивать присутствие в регионе как уже работающих здесь бизнесов, так и развивать новые проекты».

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ открылась в Екатеринбурге 7 июля. 9 июля состоялось открытие Глобального саммита GMIS. В открытии саммита принял участие президент РФ Владимир Путин.