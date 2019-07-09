Севастополь, , 18:10 — REGNUM

Правительство Севастополя хочет расположить временный модуль инфекционной больницы на территории Балаклавы, депутаты против — там нет очистных сооружений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам первого замдиректора департамента финансов Михаила Ноздрякова, на создание временного модуля, который хотят установить на время строительства основной инфекционной больницы в районе Херсонеса, предполагается выделить 60 млн рублей в текущем году, ещё 240 млн рублей в 2020 и 2021 годах.

Михаил Ноздряков, первый заместитель департамента финансов правительства Севастополя «Речь идёт о размещении на территории городской больницы №9 на улице Мира, 5. Больные разной категории, часть из них будет размещаться в больницах города, часть в больницах Крыма, часть в построенном модульном блоке».

Однако часть депутатов Заксобрания не поддержали эту идею.

«Мне иногда кажется, что люди, которые принимают такие решения, никогда не смотрели на карту. Сегодня в Балаклаве нет очистных сооружений. Как можно строить инфекционную больницу на территории, где их нет. На территории горбольницы №9 работают три поликлиники, в том числе детская и детская стоматология. К территории примыкает детский сад. В том же районе находится школа. Кроме того, подъездные пути на улице Мира перегружены», — заявила депутат Татьяна Лобач.

Она также отметила, что потребность модуля инфекционной больницы составляет три тысячи квадратных метров.

«Куда мы их там поставим?» — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, весной президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться, почему задерживается строительство учреждений здравоохранения в районе Херсонеса — нового онкодиспансера, «скорой помощи» и инфекционной больницы.

Позже член Совета Федерации Ольга Тимофеева сообщила, что строительство медучреждений под угрозой из-за того, что Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место. Она также обратила внимание на то, что к отрицательному заключению Росприроднадзора причастны те люди, которые при Украине «нарезали» под дачи землю, предназначенную для нужд здравоохранения.

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