Севастополь, 9 июля 2019, 18:10 — REGNUM
Правительство Севастополя хочет расположить временный модуль инфекционной больницы на территории Балаклавы, депутаты против — там нет очистных сооружений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По словам первого замдиректора департамента финансов Михаила Ноздрякова, на создание временного модуля, который хотят установить на время строительства основной инфекционной больницы в районе Херсонеса, предполагается выделить 60 млн рублей в текущем году, ещё 240 млн рублей в 2020 и 2021 годах.
Однако часть депутатов Заксобрания не поддержали эту идею.
Она также отметила, что потребность модуля инфекционной больницы составляет три тысячи квадратных метров.
Как сообщало ИА REGNUM, весной президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться, почему задерживается строительство учреждений здравоохранения в районе Херсонеса — нового онкодиспансера, «скорой помощи» и инфекционной больницы.
Позже член Совета Федерации Ольга Тимофеева сообщила, что строительство медучреждений под угрозой из-за того, что Росприроднадзор по непонятным причинам рекомендует переместить объект в другое место. Она также обратила внимание на то, что к отрицательному заключению Росприроднадзора причастны те люди, которые при Украине «нарезали» под дачи землю, предназначенную для нужд здравоохранения.
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