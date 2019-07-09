Казань, , 17:26 — REGNUM

Татария является одним из лидирующих субъектов Российской Федерации в части торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов на пленарной сессии Российско-турецкого промышленного форума «Промышленное партнерство: новые задачи и проекты», состоявшейся в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.

«В нашей республике сконцентрировано порядка 25 процентов турецких инвестиций в экономику России — свыше $2 млрд. Наш товарооборот растет, но нам есть к чему стремиться. Для примера, несколько лет назад объём взаимной торговли достигал $3 млрд», — отметил Минниханов.

В сессии приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанка.

Как ранее сообщало ИА REGNUMИННОПРОМ-2019 открылся в Екатеринбурге 7 июля. Сегодня выставку посетил президент России Владимир Путин.