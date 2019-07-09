Рим, , 17:11 — REGNUM

Контрольный пакет акций авиакомпании «Алиталия» после ее перерегистрации с новым юридическим лицом получит итальянское государство, передает информагентство ANSA во вторник, 9 июля, со ссылкой на осведомленные источник в министерстве экономики и финансов.

Более 50% акций новой «Алиталии» получат железнодорожная госкомпания Ferrovie dello Stato и министерство экономики и финансов.

Как сообщалось ранее, власти Италии намерены привлечь к управлению новой «Алиталией» одного из участников авиарынка (вероятно, компанию Delta). Также в состав акционеров войдут итальянские предприниматели.