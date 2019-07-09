Киев, , 17:04 — REGNUM

В 2018 году Украина была 23-м по величине партнером ЕС по импорту (1% от общего объема импорта вне ЕС) и 20-м — по экспорту ЕС (1% от общего объема экспорта вне ЕС). При этом профицит торговли с Украиной для ЕС составил 4 млрд евро.

Соответствующую информацию публикует украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на данныеEurostat.

Издание напоминает, что в 2008 года у ЕС есть стабильный положительный торговый баланс с Украиной (экспортирует больше, чем импортирует). Отмечается, что этот профицит был самым высоким в 2013 г., при президенте Викторе Януковиче, когда он достиг 10 млрд. евро, а самым низким в 2015 г., сократившись до 1 млрд евро.

Также в материале говорится, что в экспорте ЕС на Украину преобладали машины и транспортные средства, «другие промышленные товары» и «химикаты», составив суммарно 78% европейского экспорта в Украину.

В импорте ЕС из Украины преобладали «другие промышленные товары», «сырье» и «продукты питания и напитки».

Лекарства были наиболее экспортируемым продуктом ЕС в Украину, а наиболее импортируемым продуктом из Украины оказалась кукуруза.

У Украины в торговле с ЕС действительно наблюдается «хронический дефицит», подтверждает в своем комментарии украинский экономист Виктор Скаршевский.

«Украина продает в ЕС на 4 млрд евро меньше товаров, чем покупает из Европы. Причем продаем в Европу подсолнечное масло, кукурузу и другие зерновые (товары с низкой добавленной стоимостью), а покупаем готовую продукцию. Сырьевой придаток, так сырьевой придаток», — иронизирует Скаршевский.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина готова к переговорам с ЕС по «усилению торговли и реализации новых возможностей».

«Сегодня 43% экспорта мы продаем на рынок ЕС. У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. В 2018 году мы пересматривали квоты (экспортные) и увеличивали их. В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы еще расширить объем и горизонт торговли», — отметил украинский премьер.