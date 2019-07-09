Москва, , 16:47 — REGNUM

В 2019 году рост организованных пакетных туров в Грузию по отношению к прошлому году увеличился на 21%, заявил директор по маркетингу Level. Travel Евгений Гинзбург 9 июля на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организованные пакетные туры в Грузию появились сравнительно недавно, однако до кризиса в закавказской стране спрос на них увеличивался. Как отмечает Гинзбург, по большей части это были морские курорты.

«В 2019 году распределение чуть больше в сторону Тбилиси, но мы думаем, что, если бы не произошло отмены перелётов, Батуми, морской курорт, набрал бы значимую долю», — заявил представитель бизнеса.

Он также отметил, что повышения цен на альтернативные варианты отдыха после запрета авиасообщения с Грузией не последовало. Средний чек по Грузии для семьи из двух человек составлял примерно 60 тыс. рублей (при условии покупки тура онлайн). По словам Гинзбурга, за те же деньги турист может купить тур в Турцию, Болгарию, Тунис, Черногорию и Кипр.