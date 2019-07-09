Воронеж, , 16:44 — REGNUM

Технико-экономическое обоснование для строительства легкорельсового метрополитена в Воронеже будет разработано к 2020 году, это станет первым этапом в реализации этого проекта. Об этом на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге 9 июля заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По оценке губернатора разработка технико-экономического обоснования проекта обойдется в сумму 15−20 млн рублей, строительство метро оценивается в 50 млрд рублей — здесь власти рассчитывают на федеральную помощь.

«Есть компании, которые интересуются нашим проектом. Важный этап — генплан города и его транспортная составляющая, то есть все, что связано с развитием транспорта. Это сейчас делается и заканчивается эта работа в 2019 году. Задача — в течение шести, восьми, может, десяти месяцев следующего года сделать ТЭО на легкорельсовый транспорт, и это будет началом фактической реализации проекта», — сказал он ТАСС.

Как напоминает ИА REGNUM, возможность строительства метрополитена в Воронеже обсуждается с 2017 года. В сентябре 2018 года глава региона Александр Гусев заявлял журналистам, что строительство метрополитена начнется до 2022 года.

В мае 2019 года институт генплана Москвы, который занимается разработкой генерального плана Воронежа на 2021−2041 годы, предложил отказаться от метро в пользу трамвая как менее дорогостоящего и более востребованного вида транспорта. В начале июля стало известно, что власти склоняются в пользу легкорельсового транспорта, частично — подземного.

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