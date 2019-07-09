Ханты-Мансийск, , 16:51 — REGNUM

В Югре пятая часть аварийных домов автономного округа приходится на Сургутский район. Пальму первенства по числу аварийных домов в регионе держат Советский, Октябрьский, Нефтеюганский район и город Нягань. Эти данные были озвучены в ходе интернет-конференции с участием губернатора ХМАО Натальи Комаровой и глав муниципальных образований 9 июля 2019 года.

В Югре на 1 января 2019 года насчитывалось 2,1 млн кв. м аварийного жилья. На расселение жителей Югры из аварийного жилья в 2019 году из окружной казны было выделено почти 8 млрд рублей. На эти средства предполагается расселить в комфортабельное жильё пять тысяч югорчан.

Как отметили на конференции зрители и участники, следящие за ходом мероприятия в социальных сетях, до сих пор наблюдается низкая коммуникативность местных властей по вопросам аварийного жилья. Весьма непросто найти информацию на сайтах муниципальных образований о сроках переселения того или иного аварийного дома, к примеру.