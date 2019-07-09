Пекин, , 16:13 — REGNUM

Продажи китайских пассажирских автомобилей взлетели на 4,9% в июне 2019 года относительного того же месяца 2018 года, прервав двенадцатимесячную цепочку падения, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Как отметили в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), в общей сложности 1,8 млн пассажирских автомобилей было продано в июне 2019 года, что на 1,61% выше, чем в мае того же года.

За первое полугодие было продано 10,13 млн единиц автомобилей, что на 9,2% ниже, чем за первое полугодие 2018 года. Продажи е пассажирских автомобилей за исключением минивэнов взлетели на 11,6% в июне 2019 года относительно мая, однако упали на 9,3% если сравнивать показатели первого полугодия 2019 и 2018 годов.

Продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии взлетели на 65,9% за первую половину 2019 года относительного того же периода 2018 года и составили 577 тыс. единиц.

Отметим, что в Китае с 2018 года продолжается падение продаж автомобилей, которое длилось 12 месяцев подряд и прервалось только в июне текущего года незначительным ростом.

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